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Глава парламента Ливии обвинил Турцию в поддержке боевиков
Весь мир
Глава парламента Ливии обвинил Турцию в поддержке боевиков
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Каир, 29 июля. Председатель Палаты представителей Агила Салех подтвердил, что действия Анкары по переброске боевиков и оружия в помощь группировкам на западе страны являются незаконными. Об этом он заявил в интервью саудовскому изданию Al Yaum.

Парламентарий отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать бандформирования и присутствие иностранных сил на территории североафриканского государства.

«Турецкое правительство перебрасывает арсенал военной техники в Ливию, полагая, что договор, заключенный Анкарой с бывшим Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, позволяет ему оставаться в стране», — сказал спикер.

По словам Салеха, депутаты отклонили вышеуказанное соглашение. Поскольку документ не ратифицирован парламентом, он не имеет юридической силы.

Глава парламента Ливии обвинил Турцию в поддержке боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Однако до сих пор Турция сохраняет присутствие в североафриканском государстве, прикрываясь меморандумом о сотрудничестве в военной сфере. Она контролирует ряд военно-воздушных и военно-морских баз в западном регионе.

Анкарой завербовано более 18 тыс. сирийских наемников. Еще порядка 10 тысяч экстремистов переброшено в Триполи, среди них насчитывается 2500 тунисцев. Страна продолжает доставлять оружие в нарушение международных резолюций и эмбарго ООН.

Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) с марта ведет интенсивные переговоры, в том числе и с Турцией, по поводу вывода иностранных войск со своей территории. Несмотря на призывы ливийских политиков и международного сообщества, Анкара отказывается эвакуировать собственных солдат и наемников.

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ливия агила салех
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