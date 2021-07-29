Уголовное дело возбудили после нападения медведя на туриста в парке под Красноярском

Москва, 29 июля. По факту гибели 42-летнего жителя Москвы при нападении на него медведя в красноярском парке «Ергаки» было возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщили в региональном ГСУСК, дело возбудили вследствие ненадлежащего исполнения администрацией КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки» своих должностных обязанностей.

«Вследствие непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе девяти озер хребта Араданский на одного из туристов напал медведь», — отмечается в сообщении следователей.

Все произошло на территории красноярского природного парка «Ергаки», куда 24 июля прибыла группа из четырех туристов из Москвы. Утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский при сборе палаточного лагеря на одного из отдыхающих набросился медведь. Другие участники группы смогли убежать и сообщить о случившемся спасателям. Тело погибшего обнаружили в четверг, писал сайт 360tv.ru.