Генконсул США заявил о планах администрации Байдена поставить ОАЭ истребители F-35

Абу-Даби, 29 июля. Генеральный консул США в Дубае Филип Фрейн сообщил о намерении администрации Джо Байдена завершить поставку партии из 50 истребителей-бомбардировщиков F-35 и 18 ударных БПЛА Reaper Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Соответствующий указ был подписан в декабре 2020 года предыдущим президентом Штатов Дональдом Трампом перед уходом с поста. Пришедшее к власти новое правительство заявило о приостановке выполнения сделки для изучения условий контрактов, не отказываясь при этом от взятых на себя обязательств.

Также в начале года Байден заморозил подписанный Трампом договор о продаже Саудовской Аравии партии авиационных боеприпасов на сумму 770 млн долларов. Свое решение он мотивировал тем, что США больше не станут поставлять наступательное вооружение странам арабской коалиции, воюющим в Йемене. При этом президент отметил, что Штаты продолжат поддержку королевства в обеспечении его безопасности, в том числе продажей средств, необходимых для обороны.

Фрейн, который скоро покинет пост консула в ОАЭ, сказал в интервью журналистам The National, что «администрация Байдена заявила о желании завершить продажу истребителей-невидимок F35».

В настоящее время Вашингтон и Абу-Даби продолжают согласование деталей сделки, касающихся используемых в самолетах технологий и сроков доставки вооружения.

Уходящий консул США приветствовал плотное и эффективное сотрудничество с ОАЭ в области обмена разведывательными данными о деятельности террористических организаций по всему миру, подчеркнув значимость партнерства в борьбе с экстремизмом и региональными вызовами.

Также он подтвердил озабоченность Вашингтона «негативным влиянием» Тегерана на Ближнем Востоке, однако отметил снижение напряженности в отношениях Ирана с государствами Персидского залива.

«Наше крепкое партнерство с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами может позволить противостоять иранским провокациям в регионе», — сказал Фрейн.

Эмираты являются одним из главных союзников США среди арабских государств. На их территории размещается ряд военных объектов Соединенных Штатов, включая авиационную группировку, базу ВМС и склады с вооружением, а с 2019 года между двумя странами действует соглашение о военном сотрудничестве.

После отстранения ОАЭ от непосредственного участия в йеменском конфликте они фактически нивелировали в своем отношении ограничения США на поставку наступательных вооружений странам арабской коалиции. В случае завершения сделки получение крупной партии истребителей существенно повысило бы мощь национальных ВВС Эмиратов.

U.S. Temporarily Pausing arms deals w Saudi Arabia & the UAE — sales of F-35 jets, drones & munitions-which were approved by Trump, suggesting large sales of weapons were paramount to all else, Trump gave MBS a virtual pardon on slaughtering Khashoggi & bombing Yemen to oblivion. pic.twitter.com/geQcmiCB9w — Rula Jebreal (@rulajebreal) January 27, 2021

Также в продаже вооружений заинтересованы и сами США, которые в 2019 году исключили из программы производства F-35 Турцию из-за закупок российских комплексов ПВО С-400 и, таким образом, лишились одного из крупнейших покупателей этих машин.