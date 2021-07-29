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Археологи обнаружили древнейшее орудие каменного века на окраине Касабланки
Весь мир
Археологи обнаружили древнейшее орудие каменного века на окраине Касабланки
wikipedia.org  /  Rigelus / CC BY-SA 4.0

Рабат, 29 июля. Группа археологов обнаружила на окраине Касабланки древнейшее орудие каменного века возрастом 1,3 миллиона лет. Находка представляет особое значение для Северной Африки, в частности, для королевства, поскольку отодвигает на сотни тысяч лет начало создания первобытными людьми изделий труда ашельской эпохи.

До сих пор исследователи считали, что в этой части континента вымерший вид человеческого рода изготавливал каменные орудия около 700 тысяч лет назад. Марокканский археолог Абделуахед Бен-Нсер добавил, что обнаруженный инструмент относится к эпохе, почти вдвое более древней, чем считалось ранее.

«Важное открытие способствует обогащению дебатов о появлении ашельцев в Африке», — отметил соруководитель франко-марокканской программы «Предыстория Касабланки» Абдельрахим Мохиб.

Исследование, обнародованное в британском журнале Nature, подготовили 17 специалистов из королевства, Франции и Италии на основании находок с карьера Thomas Quarry I. Именно там археологи обнаружили следы изготовления каменных орудий.

Марокканский исследователь назвал случившееся «хронологическим отскоком», потому что начало ашельского периода в Марокко приблизилось к южно- и восточноафриканским датам — 1,6 и 1,8 миллиона лет назад соответственно. Тогда древние люди создавали примитивные изделия, именуемые олдован, в которых для получения острого края камень раскалывали просто пополам, без дополнительной доработки.

Согласно исследованию, создание орудий труда в ашельскую эпоху считается крупным технологическим достижением в раннем каменном веке и ключевым поворотным моментом в эволюции человека. Сроки развития в Северной Африке плохо известны, но находки, основанные на магнитостратиграфических и геохимических данных, позволяют разобраться в хронологии и устанавливают появление ашельцев в этой части континента как минимум 1,3 млн лет назад.

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марокко
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