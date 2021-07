Археологи обнаружили древнейшее орудие каменного века на окраине Касабланки

Рабат, 29 июля. Группа археологов обнаружила на окраине Касабланки древнейшее орудие каменного века возрастом 1,3 миллиона лет. Находка представляет особое значение для Северной Африки, в частности, для королевства, поскольку отодвигает на сотни тысяч лет начало создания первобытными людьми изделий труда ашельской эпохи.

До сих пор исследователи считали, что в этой части континента вымерший вид человеческого рода изготавливал каменные орудия около 700 тысяч лет назад. Марокканский археолог Абделуахед Бен-Нсер добавил, что обнаруженный инструмент относится к эпохе, почти вдвое более древней, чем считалось ранее.

Исследование, обнародованное в британском журнале Nature, подготовили 17 специалистов из королевства, Франции и Италии на основании находок с карьера Thomas Quarry I. Именно там археологи обнаружили следы изготовления каменных орудий.

Марокканский исследователь назвал случившееся «хронологическим отскоком», потому что начало ашельского периода в Марокко приблизилось к южно- и восточноафриканским датам — 1,6 и 1,8 миллиона лет назад соответственно. Тогда древние люди создавали примитивные изделия, именуемые олдован, в которых для получения острого края камень раскалывали просто пополам, без дополнительной доработки.

Согласно исследованию, создание орудий труда в ашельскую эпоху считается крупным технологическим достижением в раннем каменном веке и ключевым поворотным моментом в эволюции человека. Сроки развития в Северной Африке плохо известны, но находки, основанные на магнитостратиграфических и геохимических данных, позволяют разобраться в хронологии и устанавливают появление ашельцев в этой части континента как минимум 1,3 млн лет назад.

First high resolution chronostratigraphy for the early North African Acheulean at Casablanca (Morocco) https://t.co/ZBnBEZdfjj