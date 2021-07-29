Офтальмологи Чебоксар одолжили кресло у косметологов для операции с нележачим больным

Житель Чувашии Энвери Нишнианидзе 25 лет назад перенес сложную операцию на головном мозге. С тех пор он начинает страдать от головных болей, если проведет в положении лежа дольше минуты.

В интервью ФАН 74-летний пенсионер рассказал, как ему удается спать и как он едва не лишился глаза из-за своей особенности. За рядовую операцию по удалению катаракты никто не брался: офтальмохирурги работают только с лежащими горизонтально пациентами. Пораженный глаз полностью перестал видеть, когда в Казани нашли нестандартное решение для этого случая.

gov-murman.ru / Пресс-служба правительства Мурманской области

«Сплю полусидя, иначе не могу»

Уроженец грузинского Рустави Энвери Нишнианидзе переехал в Набережные Челны еще во времена комсомольских строек. В составе своей бригады возводил школы, дома и весь местный медгородок. Но в 1995 году у него развилось заболевание, которое изменило всю его жизнь.

«Наклонишь голову, и все время надувается, набухает правая сторона. Поднимешь голову — оно уходит. Сначала думали, что аневризма. Но потом оказалось, что у меня отверстие между черепом и мозгом, через него выходит все», — рассказал Энвери Семенович.

Тогда он пролежал в Казани два месяца, но заболевание требовало сложной операции: пациента направили в Москву в НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. Специалисты центра прооперировали ему артериовенозную фистолу в головном мозге.

«Там мне убрали все, отверстие заделали. Но где-то через месяц после операции опять началось. Во второй раз я уже не стал ложиться, потому что тяжело это все. Сейчас я уже знаю свои особенности, что мне нельзя с головой делать, и все нормально вроде», — добавил собеседник ФАН.

С тех пор Энвери Семенович даже научился спать почти сидя.

«Спать приспособился на двух подушках, получается полусидя. Иначе не могу. Хоть веревками привяжи, хоть не привяжи — все равно соскочу. Если больше минуты лежишь, боль очень сильная начинается», — поделился он.

Несмотря на все сложности, мужчина научился вести полноценную жизнь и продолжал трудиться до 70 лет.

Пресс-служба Чебоксарского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза» /

«Ложитесь, и все»

Уже будучи пенсионером, мужчина снова столкнулся с проблемами из-за своего заболевания. На глазу у Энвери Нишнианидзе развилась обычная катаракта. Но ее удаление оказалось задачей почти неразрешимой даже для опытных офтальмохирургов: во время подобных манипуляций пациент должен находиться в строго горизонтальном положении.

Житель Набережных Челнов обошел несколько клиник в своем городе и в Казани. Врачи из республиканского центра сначала взялись за сложный случай, но в итоге все равно предложили занять лежачее положение на операционном столе.

«Уже глаза закапали, одели и на стол ложиться говорят. Я говорю им: «Я же вас предупреждал — не могу лежать». Они говорят: «Ложись, и все». Я встал и ушел. Потом искал частную клинику. Обещали сделать, но тоже не смогли», — рассказал Нишнианидзе.

Общий наркоз тоже не мог помочь: при таком заболевании он противопоказан. К тому моменту Энвери Семенович уже отчаялся восстановить зрение.

«Я семь раз в Казань ездил: туда-сюда, туда-сюда, нанервничался. Один глаз уже ничего не видит, концентрацию теряешь — как будто половина человека. Это тоже на нервы действовало: как зомби ходил», — пояснил мужчина.

Пресс-служба Чебоксарского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза» /

«Как будто второй раз родился»

Тогда Энвери Нишнианидзе написал президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Местные врачи связались с коллегами из Чувашии: в филиале Национального медицинского исследовательского центра «МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова Минздрава РФ взялись за операцию.

Но рядовые манипуляции по удалению катаракты на этот раз потребовали специальных приготовлений: раньше с такими пациентами здесь не работали. Медтехники учреждения в течение трех дней модернизировали микроскоп и поменяли угол наклона осветителя. А вместо операционного стола врачи установили косметологическое кресло, в котором пациенту было удобно сидеть.

«Было большое расстояние от кресла моего до головы пациента, глаза — и приходилось на вытянутых руках все делать. Одна рука фиксировалась, а другая на весу была, из-за этого неудобно было. Но повезло, что достаточно быстро проходило все: после смены одного этапа другим, пока меняли инструмент, удавалось руку разгрузить», — рассказал ФАН оперировавший нестандартного пациента заведующий четвертым офтальмологическим отделением Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Максим Синицын.

Во время этой операции врачу пришлось освоить новые рабочие положения с поворотами головы и корпуса. Впрочем, он надеется, что больше они ему не пригодятся.

«Обычно хирург смотрит на глаз сверху вниз и видит глубже лежащие структуры. Здесь мы видели уже немного боком — так не совсем получается. Возникли небольшие сложности, хотя мы и сделали изменения в микроскопе, но все равно приходилось голову поворачивать, корпусом наклоняться. Но мы надеемся все это отработать в дальнейшем, чтобы помогать таким способом и другим пациентам», — добавил Синицын.

Энвери Нишнианидзе поделился с ФАН, что во время операции совсем ничего не почувствовал, в том числе и головных болей, а вот разница между «до» и «после» оказалась значительной.

«Сделали мне — молодцы! Как будто родился второй раз. Вернулся домой — опять обращение написал Минниханову и в Минздрав. Написал им большое спасибо, что помогли. Если бы не они и не Максим Владимирович, я не знаю, как бы я сейчас…» — добавил пенсионер.

Между тем, в Чебоксарский филиал НМТК «Микрохирургия глаза» поступило еще одно подобное обращение: мужчине из Ульяновской области требуется проведение операции аналогичным методом.

Но на этот раз здесь планируют найти рационализаторское решение и для подлокотников. Их планируют сделать… подвесными и закрепить на потолке. Оперирующему офтальмохирургу не придется во время манипуляций с глазным хрусталиком пациента держать руку на весу.