Совет мира и безопасности Афросоюза разберет доклад о миссии АМИСОМ в Сомали

Могадишо, 29 июля. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) рассмотрит выводы противоречивого доклада о Сомали в ближайшее время. Об этом пишет издание Africa Intelligence.

Уходящий президент республики Мохамед Абдуллахи Мохамед на прошлой неделе категорически отклонил выводы отчета независимой экспертной группы АС о будущем сил Миссии организации в восточноафриканском государстве (АМИСОМ). Документ подразумевает расширение полномочий миротворческого контингента.

В докладе рассмотрены четыре решения изменения сил АМИСОМ. Вместо них предлагается создать гибридные формирования Африканского союза и ООН. Это планируют осуществить в следующем году.

Правительство Сомали, со своей стороны, выступает против иностранных войск и настаивает на скорейшей передаче необходимых навыков сомалийским силам.

Мохамед Абдуллахи Мохамед, чей мандат истек 8 февраля, намерен участвовать в президентских выборах, запланированных на октябрь. Он надеется получить политические очки от вывода контингента АМИСОМ до избирательного процесса.

В преддверии предстоящего рассмотрения доклада президент отправил главу внешнеполитического ведомства страны Мохамеда Абдиризака в дипломатический тур. Министр в ближайшие дни посетит штаб-квартиру АС в Аддис-Абебе, где встретится с комиссаром по вопросам политики, мира и безопасности нигерийцем Банколом Адеойе. Посол проинформирует его о категорическом неприятии сомалийским правительством выводов представленного отчета.