Агата Муцениеце несколько раз пыталась наладить личную жизнь после развода с Прилучным

Москва, 29 июля. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце пыталась построить отношения после развода с Павлом Прилучным. Однако актриса быстро поняла, что не готова к новым романам.

После развода с Прилучным Муцениеце с головой ушла в работу — запустила новые проекты на YouTube, вернулась к съемкам в кино и на телевидении. Поклонники искренне радуются профессиональным успехам актрисы, однако больше всего их интересует, что же изменилось у звезды на личном фронте.

После громкого расставания прошел уже год и, казалось бы, вся боль и переживания должны были поутихнуть. Но оказалось, что Муцениеце еще не забыла свой неудачный брак. По словам актрисы, она несколько раз пыталась наладить личную жизнь, но быстро поняла, что ей не стоит торопиться с романами.

«Решила для себя, что не буду начинать их, пока полностью не залечу старые душевные раны. Мое сердце разбито на мелкие осколочки и до конца еще не восстановилось. Я безумно ранимый человек. Так что не буду торопиться с романами», — рассказала звезда «Закрытой школы» в интервью «7Дней».

Актриса с иронией отметила, что мужчины чувствуют ее неуверенность и стремятся пока только дружить. По словам Муцениеце, ей никогда не были свойственны мимолетные интрижки и романы на неделю. Поэтому, добавила звезда, если ее увидят с новым мужчиной — это по большой любви.

Отсутствие личной жизни не мешает Муцениеце мечтать об еще одном ребенке. Актриса призналась, что хочет вновь стать матерью, поскольку ее сын Тимофей и дочь Мия уже подросли.