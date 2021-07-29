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Онищенко призвал молодых россиян вакцинироваться от коронавируса
Общество
Онищенко призвал молодых россиян вакцинироваться от коронавируса
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 29 июля. Заражение коронавирусной инфекцией может негативно повлиять на интеллектуальные способности человека. Для защиты от COVID-19 рекомендуется вакцинироваться.

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко призвал молодых граждан обратить внимание на результаты исследований, посвященных влиянию коронавирусной инфекции на интеллектуальные способности человека. Как утверждают ученые, когнитивные функции пациентов могут быть нарушены. Онищенко рекомендует россиянам вакцинироваться от COVID-19, чтобы не допустить возникновения подобных последствий.

Вакцинация является эффективным способом защиты от коронавируса. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, процедуру рекомендуется пройти и переболевшим.

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