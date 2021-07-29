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Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать строительство дороги в обход Петербурга

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:02
Общество
Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать строительство дороги в обход Петербурга
pixabay.com  /  markusspiske

Санкт-Петербург, 29 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил заняться вопросом по созданию обходной трассы в Санкт-Петербурге. Инициатива поступила от президента РФ Владимира Путина.

Поручение будут исполнять государственная компания «Автодор» и Министерство транспорта РФ. Специалисты займутся проработкой трассировки, механизмов, источников и примерных сроков осуществления проекта. После того, как появится предварительная информация, будет принято соответствующее решение, отметил вице-премьер РФ.

Президент России Владимир Путин ранее предложил построить удаленную кольцевую трассу вокруг Северной столицы. Второе автомобильное кольцо необходимо разработать по аналогии с ЦКАД в Московской области.

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