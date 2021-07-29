Поклонники Полины Гагариной обеспокоились ее внешним видом

Москва, 29 июля. Российская певица Полина Гагарина снова поразила поклонников своей внешностью. Она на протяжении нескольких месяцев демонстрирует идеальную фигуру, а поклонники при этом отметили ее торчащие кости.

Сегодня в ее микроблоге появился очередной снимок с отдыха на побережье, где она сообщила, что готовится к очередному выступлению.

«Вечером концерт, а пока — Гагарина, поехали», — подписала она снимок.

Подписчикам очень понравилась публикация, и они с интересом отметили, что у певицы очень красивый стиль жизни. Некоторые указали, что Гагарина в прекрасной форме и повода для беспокойства они не видят, другим же не понравилась худоба певицы, и они сочли ее болезненной.

«Люди, это анорексия», «Какой кошмар, почему ей никто не скажет?», «Полина, ты хоть кушай немного», «Что с ней творится, кости уже торчат», «Нужно откормить», — наперебой писали они в комментариях.

Ранее певица призналась, что полностью исключила из своей жизни завтраки.

Активно худеть артистка начала еще после рождения первого ребенка. В общей сложности она сбросила около 40 килограммов, тогда фанаты тоже забеспокоились и призывали ее начать есть.

Ранее Гагарина сообщала, что похудела на 30 появившихся ввиду второй беременности килограммов, и сообщила, как добилась такого результата.