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Поклонники Полины Гагариной обеспокоились ее внешним видом

Общество
Поклонники Полины Гагариной обеспокоились ее внешним видом
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 июля. Российская певица Полина Гагарина снова поразила поклонников своей внешностью. Она на протяжении нескольких месяцев демонстрирует идеальную фигуру, а поклонники при этом отметили ее торчащие кости. 

Сегодня в ее микроблоге появился очередной снимок с отдыха на побережье, где она сообщила, что готовится к очередному выступлению. 

«Вечером концерт, а пока — Гагарина, поехали», — подписала она снимок. 

Подписчикам очень понравилась публикация, и они с интересом отметили, что у певицы очень красивый стиль жизни. Некоторые указали, что Гагарина в прекрасной форме и повода для беспокойства они не видят, другим же не понравилась худоба певицы, и они сочли ее болезненной.  

«Люди, это анорексия», «Какой кошмар, почему ей никто не скажет?», «Полина, ты хоть кушай немного», «Что с ней творится, кости уже торчат», «Нужно откормить», — наперебой писали они в комментариях. 

Ранее певица призналась, что полностью исключила из своей жизни завтраки. 

Активно худеть артистка начала еще после рождения первого ребенка. В общей сложности она сбросила около 40 килограммов, тогда фанаты тоже забеспокоились и призывали ее начать есть. 

Ранее Гагарина сообщала, что похудела на 30 появившихся ввиду второй беременности килограммов, и сообщила, как добилась такого результата. 

 

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