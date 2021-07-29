Фигуристка Евгения Медведева попросила поклонников не приглашать ее на свидания

Москва, 29 июля. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как относится к людям, которые приглашают ее на свидания в соцсетях.

Евгения Медведева должна была отправиться в Японию, чтобы поддержать российских спортсменов на летних Олимпийских играх. Однако в последний момент фигуристка отменила визит в Токио из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Сложившиеся обстоятельства не мешают Медведевой активно болеть за олимпийских атлетов. Фигуристка комментирует успехи сборной России в своих аккаунтах в соцсетях, а также в интервью.

В последней беседе с журналистами 21-летней фигуристке пришлось отвечать не только на вопросы об Олимпиаде, но и своем семейном положении. Медведева призналась, что пока на личном фронте у нее затишье. Спортсменка поспешила добавить, что приглашения на свидания в соцсетях ее не интересуют. Оказалось, что фигуристка получает большое количество сообщений такого характера.

«Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее», — цитирует Медведеву Teleprogramma.pro.

Спортсменка также попросила фанатов не преследовать ее в публичных местах. Фигуристка считает, что только невоспитанные люди просят дать им автограф или сделать совместное фото в кафе и ресторанах.