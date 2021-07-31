Ильин день 2021: история о распутной Иезавели, традиции и приметы, что нельзя делать

Ильин день — народное название праздника в честь одного из самых почитаемых ветхозаветных святых — пророка Илии (Ильи). Западные церкви, живущие по современному календарю, чтят память Илии 20 июля. Русская православная церковь, придерживающаяся юлианского календаря, отмечает праздник 2 августа. В 2021 году Ильин день приходится на понедельник.

Пророк Илия считается покровителем крылатой пехоты — Воздушно-десантных войск России, так что 2 августа — это еще и День ВДВ. Подробнее о Дне ВДВ читайте в материалах ФАН.

История о пророке и о распутной Иезавели

Пророк Илия почитаем всеми авраамическими религиями за верность единому Богу и строгость в вопросах веры. Пророк жил в древнем Израиле и пользовался огромным уважением за верность заповедям единобожия. Это не нравилось царице Иезавели, жене слабохарактерного царя Ахава, который в то время правил Израилем. Иезавель была родом из Финикии, она оставалась язычницей, кроме того, имела (говорят, заслуженную) репутацию чрезвычайно распутной и даже развратной женщины.

wikipedia.org / Wolfgang Sauber

Иезавель решила вернуть Израиль в язычество и всячески насаждала культ страшного финикийского божества Ваала, требовавшего человеческих жертвоприношений.

Пророк Илия надеялся спасти царя Ахава от ереси и объявил войну языческим культам. Святой напророчил Израилю трехлетний голод, но это не помогло в борьбе с языческими культами. Тогда Илия вызвал жрецов Ваала на состязание, чтобы в споре выяснить, какая вера более угодна Всевышнему. Состязание проходило на горе Кармель, и Илия одержал победу. Преисполненный веры в свою правоту, пророк казнил жрецов Ваала, но затем был вынужден скрываться в пустыне, спасаясь от мести Иезавели.

История борений и страданий пророка долгая, но в конце концов он добился победы истинной веры над язычеством, сумел переубедить царя Ахава, заставив того покаяться.

Легенда гласит, что по окончании земной жизни Илия был живым вознесен на небо в огненной колеснице. Отсюда — народное поверье, что пророк заправляет громом и молниями, карая с небес зло и уничтожая нечистую силу.

Ильин день: народные традиции и приметы, что нельзя делать 2 августа

В народной традиции пророк Илия почитался наравне с Николаем Чудотворцем. Но, если святитель Николай считался добрым святым, заступником бедных и униженных, Илию люди боялись, как грозного пророка, который неумолимо наказывает грешников, а ослушников может сразить на месте молнией.

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Поэтому на Ильин день на Руси существовало множество запретов. Категорически запрещено было работать, особенно в поле, чтобы землепашцев не испепелило молнией. Запрещалось охотиться, ловить рыбу, вообще ходить в лес. Считалось, что нечисть, с которой борется пророк, в этот день прячется от Илии, прикидываясь зверьем, поэтому даже домашних животных в этот день в избы не пускали.

Хотя это время мясоеда, на Руси перед Ильиным днем было принято неделю поститься. День проводили в молитвах, в том числе в коллективных. Такая молитва или крестный ход, завершающийся общей трапезой, назывался мольба. Святого молили смилостивиться и не насылать на людей разные беды: неурожай, засуху, болезни, пожары, безвременные смерти и так далее. Во время трапезы по традиции люди ели хлеб из первой муки зерна нового урожая.

Запрет на купание

Самый известный запрет, связанный с пророком Илией, это запрет купаться в открытых водоемах, начиная со 2 августа. История этого запрета еще дохристианская. Поскольку в это время становилось заметно холоднее, чаще шли дожди, гремели грозы, славяне считали, что начало августа — время, когда сама природа требует завершить купальный сезон. С приходом на Русь христианства языческие традиции вплелись в народное отмечание Ильина дня. Согласно суеверию, грозный пророк, заметив беззаботного купальщика, может ударить его молнией, которая затем сожжет пожаром все село.

На Руси говорили, что 2 августа Илья-пророк бросает в воду ледяной камень (есть и более экзотичные версии того, что именно делает святой с открытыми водоемами). Поэтому считается, что с этого момента вода в реках и озерах становится не только холодной, но и грязной, и купаться в ней опасно. Суеверие живо и поныне, хотя из-за общего потепления август бывает очень жарким не только в средней полосе, но и на севере.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Из других запретов на Ильин день, помимо работы и купания, действуют все ограничения, связанные с большими праздниками. Под строгим запретом брань, ссоры и споры, дурные мысли, чревоугодие, пьянство и т. д. Вообще в Ильин день на Руси старались вести себя максимально осмотрительно, под запретом были даже смех, пение и громкие разговоры, чтобы не разозлить грозного святого. От женщин требовали особой скромности в одежде и поведении, детям запрещали шумные игры.

Поговорки на Ильин день отражают приметы, связанные с предвестниками осени.