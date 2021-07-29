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Партизанский клад нашли в Тульской области
Общество
Партизанский клад нашли в Тульской области
suvorov.tularegion.ru  / 

Тула, 29 июля. Удивительный клад времен войны обнаружили в Суворовском районе Тульской области. Здесь базировался партизанский отряд «Передовой». В канун 80-летия обороны Тулы историки, краеведы и волонтеры решили подробно изучить место расположения партизан.

На территории размещения землянок исследователей ждала невероятная находка. На небольшой глубине лежали два металлических ящика с патронами. За 80 лет их удивительным образом никто не обнаружил. Есть все основания полагать, что боеприпасы принадлежали членам партизанского отряда.

«Схрон был поднят, все патроны пересчитаны. 1160 патронов от винтовки Lee Enfield переданы для обезвреживания. Такая большая находка — историческая сенсация, большая удача», — сообщают в администрации муниципального образования Суворовский район Тульской области.

Отряд «Передовой» тесно связан с именем Героя Советского Союза Саши Чекалина. Юный партизан воевал с врагом именно в его составе.

Ранее ФАН сообщал о поисковом лагере на границе Тульской и Орловской областей. Там школьники совмещают изучение истории родного края с раскопками на местах военных сражений.

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