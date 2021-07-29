В Италии раскрыли повестку саммита G20 на уровне министров культуры

Рим, 29 июля. Министр культуры Италии Дарио Франческини рассказал, о чем пойдет речь на встрече с его коллегами из стран «Большой двадцатки».

По его словам, главы министерств обсудят культуру в контексте выхода из периода пандемии коронавируса. Мероприятие состоится в Риме.

«Мир искусства стимулирует человеческое развитие, экономический рост и дает рабочие места. Поэтому ее можно считать своего рода индустрией», — сказал он в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Вместе с тем министры уделят отдельное внимание сохранению культурного наследия в зонах конфликтов, а также в случаях природных катаклизмов.

Ранее стало известно, что экономики стран G20 вернулись к допандемийным показателям. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).