Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 16:30
16:29
Политика
В России считают маловероятным сценарий захвата власти талибами в Афганистане
16:28
Политика
Путин указал врио губернатора Белгородской области на недостаток врачей в регионе
16:26
Общество
Azur Air запустит рейсы в Доминикану с 9 августа
16:25
Политика
Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией между Арменией и Азербайджаном
16:25
Технологии
Пермские ученые представили экологичный стройматериал для защиты зданий от пожаров
16:24
Общество
Одессит объяснил страх Украины перед российскими паспортами
16:23
Политика
В Крыму поставили на место заявившего о «древности Украины» Зеленского
16:23
Армия
Совместные российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» состоятся в августе
16:21
Происшествия
Дело экс-сотрудника «Пробизнесбанка» о хищении имущества на 4 млн евро передали в суд
16:20
Общество
Июль в Москве может стать восьмым по засушливости в истории метеонаблюдений
Все новости

В Италии раскрыли повестку саммита G20 на уровне министров культуры
Политика
В Италии раскрыли повестку саммита G20 на уровне министров культуры
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 29 июля. Министр культуры Италии Дарио Франческини рассказал, о чем пойдет речь на встрече с его коллегами из стран «Большой двадцатки».

По его словам, главы министерств обсудят культуру в контексте выхода из периода пандемии коронавируса. Мероприятие состоится в Риме.

«Мир искусства стимулирует человеческое развитие, экономический рост и дает рабочие места. Поэтому ее можно считать своего рода индустрией», — сказал он в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Вместе с тем министры уделят отдельное внимание сохранению культурного наследия в зонах конфликтов, а также в случаях природных катаклизмов.

Ранее стало известно, что экономики стран G20 вернулись к допандемийным показателям. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Италии раскрыли повестку саммита G20 на уровне министров культуры
g20 италия культура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru