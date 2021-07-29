Венгрия выдала России фигуранта уголовного дела, скрывавшегося от правосудия 27 лет

Будапешт, 29 июля. По требованию Генпрокуратуры РФ власти Венгрии экстрадируют в Россию Вардана Хачатряна. Он скрывался от правосудия 27 лет.

Согласно приговору Кировского районного суда Ростова-на-Дону, 14 мая 1994 года Хачатрян, находясь в доме своего дяди, изнасиловал пришедшую в гости 15-летнюю девочку. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Во время судебного разбирательства обвиняемый скрылся, а Генпрокуратура объявила его в международный розыск. Фигурант долгое время проживал на территории Армении, а также в США. В июле 2021 года в Венгрии его задержали. В сопровождении спецконвоя Хачатряна экстрадируют в Москву из Будапешта.

В Богородском городском округе перед судом предстанет гражданин одного из соседних государств, сообщало РИАМО. Его обвиняют в убийстве сожительницы и совершении преступлений против половой неприкосновенности ее дочери.