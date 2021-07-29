Путин поддержал идею о создании особой экономической зоны в Белгородской области

Москва, 29 июля. Президент России Владимир Путин одобрил план по созданию особой экономической зоны в Белгородской области с привлечением инвестиций.

В четверг в рамках видеоконференции временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал главе государства о планах увеличения валового регионального продукта к 2030 году. Путин заявил, что первоначально необходимо произвести расчеты, однако отметил, что важно создавать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе. Российский лидер сообщил, что он бы поддержал такое предложение.

Ранее ФАН сообщал об особой экономической зоне в Тульской области. Ее дополнят два новых резидента.