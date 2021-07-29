Туристов начали эвакуировать из отелей в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров

Мармарис, 29 июля. Отдыхающих начали эвакуировать из гостиниц в турецком городе-курорте Мармарис. Это связано с последствиями лесных пожаров в регионе.

Власти Мармариса приступили к эвакуации как туристов, так и местных жителей. На территории бушует сильный лесной пожар. На ликвидацию направлено пять вертолетов, самолет и 30 единиц специальной техники. Огонь охватил лес рядом с жилыми домами и гостиницами.

Мощный пожар также начался в лесах Антальи. Отдыхающие из России ранее поделились видеороликом. На кадрах видно, как с неба над регионом опускается пепел.