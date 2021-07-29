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«Челси» хочет приобрести форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку
Спорт
«Челси» хочет приобрести форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку
Global Look Press  /  LiveMedia/Reporter Torino

Лондон, 29 июля. Лондонский «Челси» хочет вернуть бельгийского форварда «Интера» Ромелу Лукаку в Английскую премьер-лигу.

Владельцу «аристократов» Роману Абрамовичу очень импонирует стиль игры страйкера. Изначально «Челси» хотел приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда, однако немцы желают выручить за своего футболиста не менее 200 млн евро, что является неподъемной суммой для действующего обладателя Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.com.

Итальянские СМИ сообщают, что в Милан прилетели посредники «Челси» для того, чтобы провести беседу в неформальной обстановке с близким окружением Лукаку. Потенциальная сумма трансфера может составить в районе 130 млн евро. Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявлял, что клуб не продаст игрока не при каких условиях. Позднее эту информацию подтвердил генеральный менеджер «нерадзурри» Беппе Маррота.

Ранее стало известно, что форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме». Такую информацию сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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