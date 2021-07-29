В США предсказали поражение НАТО при попытке ударить по Калининграду

Вашингтон, 29 июля. Попытка НАТО ударить по Калининграду в случае войны с Россией обернется для Запада страшным поражением. Об этом пишут американские СМИ.

Как отмечает издание The National Interest (NI), в НАТО создали новую тактику, предполагающую удар по Калининградской области в случае начала военного конфликта с Россией. «ПолитРоссия» отмечает, что эксперты из США уверены в полной обреченности данного плана.

«Из Калининграда Россия может угрожать самолетам, кораблям и сухопутным войскам НАТО на сотни километров во всех направлениях», — отмечают обозреватели.

По этой причине Калининград станет главной целью Альянса в случае войны. Поэтому западные военные разработали особую тактику для битвы за российский эксклав. Согласно ей, атака будет проводиться одновременно с воздуха, земли, моря и киберпространства.

При этом в NI отмечают, что Россия осознает угрозы расположения Калининграда и поэтому «вооружила его до зубов». В частности, на территории области расположены новые ракеты «Искандер», которые могут поражать цели как обычными, так и ядерными зарядами на расстоянии более 300 км. Также Калининград защищен зенитными комплексами С-300, С-400 и противокорабельными ракетами «Оникс». Учитывая все это, эксперты из США предсказывают Альянсу неминуемое поражение.

Ранее сообщалось, что Шойгу назвал тревожным рост активности НАТО у границ России и Белоруссии. Он напомнил, что недавно Альянс провел крупнейшие учения Defender Europe, в рамках которых осуществлялась переброска войск и ведение наступательных операций на восточном фланге НАТО.

Недавно Песков заявил, что активность НАТО близ России обязывает принимать меры, сообщает телеканал 360tv.ru.