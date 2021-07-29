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Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на ОИ
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на ОИ
facebook.com  /  Федерация гандбола России / Handball Federation of Russia

Токио, 29 июля. Сборная России по гандболу среди женщин обыграла команду Венгрии в матче третьего тура группового этапа летних Олимпийских игр.

Матч завершился со счетом 38:31 в пользу российских спортсменок. Подопечным Алексея Алексеева предстоит провести еще две игры. Сборная России 31 июля встретится с командой Франции, а уже 2 августа проведет заключительный поединок против Испании.

Ранее теннисист Даниил Медведев проиграл в 1/4 финала на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 в пользу представителя Испании Пабло Карреньо-Бусты.

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