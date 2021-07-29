Арбитраж в Гааге отказал в большей части требований «ЮКОС Кэпитал» к России

Гаага, 29 июля. Очередной арбитражный процесс в рамках новой волны исков бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС» и аффилированных с компанией лиц к Российской Федерации завершился в среду, 23 июля.

Российская сторона на протяжении всего разбирательства последовательно оспаривала и компетенцию состава арбитров на основании Договора к Энергетической хартии, и правомерность самих исковых требований. Подавляющая часть требований, заявленных «ЮКОС Кэпитал» была отведена за счет аргументированной позиции РФ.

В то же время арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу компании. Три особых мнения по делу подготовили двое из трех. Кроме того, внутри арбитража не было согласия как в вопросе наличия собственной юрисдикции на рассмотрение дела, так и по теме неправомерного взыскания с России компенсации в пользу компании. При этом характер внутрикорпоративных займов был фиктивным, а процессы являлись частью обширной нелегальной схемы акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по уклонению от уплаты налогов, последующему выводу их за пределы РФ и отмыванию.

В частности, признала факт того, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований компании против РФ, профессор Брижит Стерн. Она выделила два основания: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки, а также отсутствие реальных инвестиций в экономику России со стороны «ЮКОС Кэпитал». Она выступила против присуждения компании какой-либо компенсации.

Однако трибунал большинством голосов постановил присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов, а также проценты и арбитражные издержки. Окончательное арбитражное решение в данной части не может считаться законным и обоснованным. В обязательном порядке обжаловать данное решение собирается Генпрокуратура РФ.

Бывший глава отдела экономической безопасности «ЮКОС» Алексей Пичугин 8 июля был переведен в СИЗО «Лефортово» для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского.