Сборная России по фехтованию выиграла золото Олимпиады в турнире по рапире

Токио, 29 июля. Сборная России по фехтованию на рапире среди женщин стала победителем Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. Россиянки в финале оказались лучше соперниц из Франции.

Поединок завершился со счетом 45:34 в пользу российской команды. Олимпийскими чемпионками в составе сборной России стали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Таким образом, фехтовальщицы выиграли в Токио четыре индивидуальные награды и одержали победу в командном первенстве.

Ранее российские волейболистки выиграли у китайской команды в групповом этапе ОИ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды России.