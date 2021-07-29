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Сборная России по фехтованию выиграла золото Олимпиады в турнире по рапире

  /   Обновлено: 29 июля 2021 15:38
Спорт
Сборная России по фехтованию выиграла золото Олимпиады в турнире по рапире
Global Look Press  /  Zhang Hongxiang/XinHua

Токио, 29 июля. Сборная России по фехтованию на рапире среди женщин стала победителем Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. Россиянки в финале оказались лучше соперниц из Франции.

Поединок завершился со счетом 45:34 в пользу российской команды. Олимпийскими чемпионками в составе сборной России стали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Таким образом, фехтовальщицы выиграли в Токио четыре индивидуальные награды и одержали победу в командном первенстве.

Ранее российские волейболистки выиграли у китайской команды в групповом этапе ОИ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды России.

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россия франция фехтование рапира
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