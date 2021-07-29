Бывшего главу Бугров Шорохова арестовали на два месяца

Бугры, 29 июля. Бывший глава поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти Геннадий Шорохов арестован на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации поселка. Перед задержанием у него в доме провели обыск. Кроме того, оперативные действия были проведены и в здании администрации сельского поселения.

Как утверждают правоохранители, бывший чиновник может быть причастен к мошенническим действиям с земельным участком. По предварительным данным, в администрации изъяли ряд важных документов.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об аресте судмедэксперта за подлог в деле о смерти московского чиновника.