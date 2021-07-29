Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 16:29
16:28
Политика
Путин указал врио губернатора Белгородской области на недостаток врачей в регионе
16:26
Общество
Azur Air запустит рейсы в Доминикану с 9 августа
16:25
Политика
Генсек ОДКБ обеспокоен ситуацией между Арменией и Азербайджаном
16:25
Технологии
Пермские ученые представили экологичный стройматериал для защиты зданий от пожаров
16:24
Общество
Одессит объяснил страх Украины перед российскими паспортами
16:23
Политика
В Крыму поставили на место заявившего о «древности Украины» Зеленского
16:23
Армия
Совместные российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» состоятся в августе
16:21
Происшествия
Дело экс-сотрудника «Пробизнесбанка» о хищении имущества на 4 млн евро передали в суд
16:20
Общество
Июль в Москве может стать восьмым по засушливости в истории метеонаблюдений
16:20
Общество
Убившую 24 собаки тигрицу увезли из Приморья в Амурскую область, ФАН публикует видео
Все новости

Бывшего главу Бугров Шорохова арестовали на два месяца

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:19
Происшествия
Бывшего главу Бугров Шорохова арестовали на два месяца
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Бугры, 29 июля. Бывший глава поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти Геннадий Шорохов арестован на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации поселка. Перед задержанием у него в доме провели обыск. Кроме того, оперативные действия были проведены и в здании администрации сельского поселения.

Как утверждают правоохранители, бывший чиновник может быть причастен к мошенническим действиям с земельным участком. По предварительным данным, в администрации изъяли ряд важных документов.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал об аресте судмедэксперта за подлог в деле о смерти московского чиновника.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бывшего главу Бугров Шорохова арестовали на два месяца
арест бугры шорохов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru