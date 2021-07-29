Власти Курганской области отменили праздник «Голубые береты» из-за пандемии COVID-19

Курган, 29 июля. Праздник «Голубые береты» в Курганской области, приуроченный ко Дню Воздушно-десантных войск, был отменен в связи с пандемией коронавируса.

Проведение авиационно-спортивного праздника «Голубые береты» в Курганской области было отменено. Такое решение приняли представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Признать нецелесообразным проведение 2 августа 2021 года на аэродроме Логовушка авиационно-спортивного праздника «Голубые береты», посвященного Дню Воздушно-десантных войск (День ВДВ)», — говорится в тексте документа, опубликованного на странице департамента экономического развития Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что традиционное возложение цветов к Мемориальному комплексу воинам-зауральцам, погибшим в военных конфликтах второй половины XX века, пройдет согласно плану. Оперативный штаб одобрил его проведение при условии соблюдения всех установленных мер профилактики.

Как сообщалось ранее, в Прикамье был перенесен фестиваль «Зов Пармы». Такое решение также было принято в связи с пандемией коронавируса. Когда пройдет данное мероприятие, в настоящий момент неизвестно.