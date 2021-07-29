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Во Владимире открывается выставка живописца Ольги Золотовой
Общество
Во Владимире открывается выставка живописца Ольги Золотовой
ocnt33.ru  /  ГАУК ВО «Областной Центр народного творчества»

Владимир, 29 июля. Владимирская художница Ольга Золотова представит свои работы на персональной выставке. Жителей города приглашают ознакомиться с творениями в Доме фольклора на Георгиевской.

Выставка получила название «Живопись Ольги Золотовой». В культурном центре города открывается летний вернисаж из пейзажей и натюрмортов, которые принадлежат кисти члена Союза художников. Официальное открытие запланировано на 15:00 по местному времени.

Ольга Золотова за 25 лет творческой деятельности прославилась как живописец, чьи работы хранятся в частных собраниях по всему миру. Дебютировала художница в 1995 году, однако работать над полотнами она начала намного раньше благодаря своему отцу Евгению Золотову, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Ранее стало известно об открытии выставок Третьяковской галереи в Калининграде и Владивостоке. Жители регионов смогут посмотреть на великие полотна, привезенные из Москвы, уже в августе. Выставки продлятся до сентября.

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