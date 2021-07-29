Собака-сапбордист катает по водным просторам Челябинска своего хозяина

Удивительный дуэт спортсменов из американского кокер-спаниеля по кличке Муха и его хозяина Виталия Тарасова образовался в Челябинске. Мужчина и его любимый питомец нашли общее увлечение – катание на сапборде.
«Сап нам нравится, потому что это как свободная прогулка. Мы гуляем. Когда ты на воде, еще и с другом, отвлекаешься от всех проблем, вопросов. Своего рода медитация», — поделился Виталий Тарасов.
По словам хозяина увлеченного сапбордом пса, Мухе развлечение пришлось по душе настолько, что собака не оставила мужчину даже на соревнованиях. Спортсмены приняли участие в состязаниях. Необычная команда могла бы занять призовое место, однако во время заезда Муха упала в воду. Виталий не оставил свою четвероногую подругу в беде и поэтому к финишу пришел всего лишь восьмым.
«Люди на набережной всегда очень реагируют, особенно дети. Им нравится, кричат, машут, улыбаются. Очень много фотографий в чужих Instagram находим. Друзья присылают сообщения, что фотографию у кого-то знакомого увидели. То есть это такая визитная карточка наша. Молодежь смеется, кричит с моста: «Дяденька, не топите Муму!», — рассказал Виталий.