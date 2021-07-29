Собака-сапбордист катает по водным просторам Челябинска своего хозяина

Удивительный дуэт спортсменов из американского кокер-спаниеля по кличке Муха и его хозяина Виталия Тарасова образовался в Челябинске. Мужчина и его любимый питомец нашли общее увлечение – катание на сапборде.

«Сап нам нравится, потому что это как свободная прогулка. Мы гуляем. Когда ты на воде, еще и с другом, отвлекаешься от всех проблем, вопросов. Своего рода медитация», — поделился Виталий Тарасов.

По словам хозяина увлеченного сапбордом пса, Мухе развлечение пришлось по душе настолько, что собака не оставила мужчину даже на соревнованиях. Спортсмены приняли участие в состязаниях. Необычная команда могла бы занять призовое место, однако во время заезда Муха упала в воду. Виталий не оставил свою четвероногую подругу в беде и поэтому к финишу пришел всего лишь восьмым.