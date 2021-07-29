Названы пять фраз врачей, после которых лучше искать нового доктора

Москва, 29 июля. Иногда при посещении врачей люди сталкиваются с их некомпетентностью. Названы самые частые фразы докторов, услышав которые, стоит записаться на прием к другому специалисту.

Одним из наиболее распространенных высказываний, сигнализирующих о непрофессионализме врача, может быть фраза: «А чего вы тянули?». Такой комментарий в свой адрес нередко слышат пациенты, обратившиеся за помощью с усугубившейся проблемой, которая вполне могла возникнуть незаметно для человека. Такие слова медика указывают как минимум на его неэтичность.

Кроме того, некоторые доктора часто говорят в ответ на жалобы больных: «А вы не делайте так...» Например, когда у пациента возникают неприятные ощущения при попытке широко открыть во время зевка. Однако проблема с дискомфортом после таких слов не исчезает.

Некоторые люди сталкиваются с нетипичным советом поискать ответ на свои вопросы о здоровье в Сети.

«Посмотрите в интернете, XXI век на дворе», —приводит одну из отталкивающих фраз тренер-нутрициолог Дмитрий в своем блоге.

В перечне фраз также оказалось выражение «Вам это знать необязательно». Действительно, ведь человеку, пришедшему в больницу, вовсе не нужно понимать, что происходит с его здоровьем. Такое поведение врача, как правило, подрывает доверие пациента.

Насторожиться также стоит, если медик в качестве оправдания использует формулировку «А что вы хотели, это у вас от...» Например, от изменений в погоде или уважительного возраста. Но это совсем не повод отказывать кому-либо в помощи и даже осмотре.

Американец Питер ранее составил список фраз, которые могут обидеть жителей США. Так, лучше не употреблять выражение «слабый пол», а также забыть о возмущениях на работе по поводу повышения «недостойного» кандидата на должность.