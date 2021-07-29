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Кадры с места гибели семьи под Саратовом появились в Сети

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:55
Происшествия
Кадры с места гибели семьи под Саратовом появились в Сети
pixabay.com

Саратов, 29 июля. Последствия пожара, унесшего жизни троих детей и двоих взрослых в Балаковском районе, попали на видео.

Корреспондент ФАН снял небольшой ролик с места трагедии в области. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар был настолько сильный, что практически полностью уничтожил кирпичный дом, в котором находились пять человек.

В результате ЧП погибли трое детей и двое взрослых, которых приходятся несовершеннолетним бабушкой и дедушкой. Что стало причиной смертельного пожара, пока неизвестно. На месте трагедии работает следственная группа.

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пожар видео погибшие семья саратовская область
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