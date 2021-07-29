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Компания Haval уже в третий раз обновила свой внедорожник H9

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:49
Экономика
Компания Haval уже в третий раз обновила свой внедорожник H9
haval.ru  /  HAVAL

Пекин, 29 июля. Китайским автомобилистам показали обновленный внедорожник Haval H9 2022 модельного года. Это уже третий по счету рестайлинг автомобиля.

Модель H9 выпускается с 2014 года, в 2017 году ей заменили бампер, а в 2019-м были внедрены зауженные светодиодные фары, другая решетка радиатора и передний бампер с более объемными формами. С очередным рестайлингом внедорожнику обновили решетку — теперь она хромированная с вертикальными ламелями. Также изменен бампер — добавлены вертикальные противотуманные фары на LED-элементах.

Новшества заметны и в салоне — четырехспицевый руль нового дизайна, крупный ЖК-экран и увеличенный по дисплей медиакомплекса. Габаритная длина машины уменьшилась на 23 миллиметра, до 5077 миллиметров.

Под капотом у внедорожника двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 224 лошадиных силы в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Эксперты ранее составили перечень бюджетных автомобилей с экономным техническим обслуживанием. В него вошли две категории: первая — седаны лифтбэки и хетчбэки, вторая — кроссоверы и внедорожники.

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