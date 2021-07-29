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Депутат Чепа назвал бредом кухарки слова Тихановской о помощи от США
Политика
Депутат Чепа назвал бредом кухарки слова Тихановской о помощи от США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 июля. Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал Светлану Тихановскую после визита в США.

Как считает парламентарий, экс-кандидат в президенты Белоруссии является некомпетентным политиком, а ее словам о «помощи перейти к демократии» являются «бредом кухарки».

«По ее мнению, кто-то кому-то должен позвонить по телефону и сказать о том, что вместо одного (президента Белоруссии) назначат другого. Это бред, который несет необразованная кухарка!» — возмутился депутат Госдумы.

По словам Алексея Чепы, слова Тихановской показывают, что она не имеет необходимой для лидера оппозиции квалификации. В какой-то период ей показалось, что она «что-то из себя представляет», но после ее поездок в США и страны Запада ясно, что в качестве политика женщина — полный ноль, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом. Она рассказала, что попросила главу Белого дома помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

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госдума алексей чепа Тихановская
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