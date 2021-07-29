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Ливийцы вслед за Тунисом намерены провести демонстрации против исламистов
Весь мир
Ливийцы вслед за Тунисом намерены провести демонстрации против исламистов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 29 июля. Активисты призывают граждан выйти на массовые протесты против запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1.

В воскресенье, 25 июля, по Тунису прокатилась волна демонстраций. Народ в День Республики потребовал отстранения от власти правящей исламистской партии «Ан-Нахда». Мирные шествия в нескольких городах перешли в уличные беспорядки. В результате работа парламента приостановлена, а правительство распущено.

События нашли положительный отклик в Ливии. Граждане воодушевлены произошедшим в соседней республике и решили повторить опыт в своей стране.

На днях появились призывы к демонстрациям 30 июля с целью свержения «Братьев-мусульман». Проведение протестной акции под названием «Восстание ливийского народа» запланировано в ряде городов на западе государства. Митингующие выйдут и на улицы Триполи, который находится под контролем происламистских вооруженных группировок.

Координатор акции Мухаммад ат-Тархуни подтвердил информацию о завтрашних демонстрациях. Он добавил, что их цель — вывести Ливию из-под гнета «Братьев-мусульман», от которого граждане страдают в течение многих лет.

По словам активиста, влияние засевших во власти исламистов негативно сказывается на национальной экономике. Население недовольно ухудшением качества товаров и услуг, ростом цен, а также отсутствием политической стабильности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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