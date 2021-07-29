«Папа, меня изнасиловали»: сыщики засомневались в версии 16-летней из-за ссор в семье

Московская область, 29 июля. Блюстители закона пытаются разобраться в обстоятельствах изнасилования школьницы в Орехово-Зуеве и было ли оно вообще. Как стало известно ФАН, девочка заявила родителям, что ночью в лесополосе над ней надругались двое неизвестных мужчин.

В дежурную часть полиции Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья 28 июля поступило заявление от 60-летнего разнорабочего. В нем он сообщил, что в начале июля его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали двое мужчин. По крайней мере, так утверждает его чадо.

Следователи ГСУ СК России по Московской области по данному факту сразу организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Силовики пока не могут понять, было ли на самом деле совершено преступление. Девочка путается в показаниях. К тому же исследования показали, что у нее отсутствуют следы разрывов, которые характерны при совершении насильственных действий сексуального характера.

«16-летняя девочка давно конфликтует с родителями из-за своего вольного поведения, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она часто отсутствует дома в ночное время суток. Поэтому в семье, где 53-летняя мама официально не трудоустроена, постоянно возникали конфликты. Возможно, ребенок специально сказала о преступлении, совершенном в отношении нее, чтобы досадить маме и папе».

В момент очередного скандала школьница заявила, что ее изнасиловали двое мужчин около деревни Ионово в лесополосе Орехово-Зуева. Отец девочки решил после таких слов написать заявление в полицию.

Правоохранители пока выдвигают несколько версий по факту заявления. Они установили, что школьница живет регулярной половой жизнью. Пока данные о том, что над ней было совершено насилие, не подтверждаются, однако точку в этом деле может поставить только судебно-медицинская экспертиза.