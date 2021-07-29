Михаил Шуфутинский через ФАН поздравил с днем рождения Игоря Крутого

Свой 67-й день рождения сегодня празднует советский и российский композитор, продюсер, пианист, певец, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Игорь Крутой. В беседе с ФАН о совместной работе с легендарным композитором рассказал эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский.

Собеседник подчеркнул, что его успех и всенародная слава связаны именно с именем талантливого автора.

«У нас вышел целый альбом с его песнями, который называется «Однажды в Америке». Он написал для меня много песен на разные стихи. По-моему, нет такого человека в нашей стране, который не слышал бы песню «Третье сентября». Уже одна она произвела большой эффект», — отметил певец.

Михаил Шуфутинский добавил, что работать с Игорем Крутым всегда были рады все звезды отечественной эстрады.

«Мы с ним очень много сотрудничали. Я часто участвовал в его концертах. Это были целые гастроли. В них участвовало много моих коллег-артистов: Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, кабаре-дуэт «Академия». Мы объездили полмира», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он поделился поздравлениями в адрес именинника.

«Во-первых, чисто по-человечески и по-товарищески, в наше время хочу ему пожелать здоровья. Мы уже находимся в зрелом возрасте. Здоровье сейчас нам очень необходимо, как и всему миру. Во-вторых, больших творческих успехов. Просто огромных! Он пишет очень много. Его вклад в российскую культуру очень значителен. Желаю ему так и продолжать. Нам всем его песни очень нужны. Мы их любим. Вся страна их любит. Также хочу пожелать написать для меня еще одно «Третье сентября». Я спел много его хороших песен», — подытожил Михаил Шуфутинский.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН рассказал о своих взаимоотношениях с Игорем Крутым. По словам собеседника, песня «Я отпускаю тебя» знаменитого автора стала украшением репертуара певицы Валерии.