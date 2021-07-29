Военный эксперт объяснил, кто заблокировал выход фильма «Вагнергейт»

Вопреки обещаниям британской расследовательской группы Bellingcat, фильм «Вагнергейт» не вышел 29 июля. Это расследование посвящено инциденту с захватом 33 россиян на территории Белоруссии — и в экспертном сообществе считают, что оно может стать серьезной угрозой для президента Владимира Зеленского и его окружения.

По мнению военного эксперта, автора Telegram-канала Colonel Cassad Бориса Рожина, Bellingcat не могут сами решать, когда и в каком виде будет выпущен их фильм — за них это делают западные спецслужбы. Пока что они не разрешили.

Ведущий расследователь Христо Грозев, который лично приезжал в Киев брать интервью для фильма, сослался на «занятость». Он не стал называть новую дату взамен 29 июля — именно в этот день год назад стало известно о захвате в санатории под Минском граждан России, в числе которых были бывшие ополченцы Донбасса и сотрудники ЧОП. Как выяснилось в дальнейшем, этих людей нанимали для «боевой работы» не то в Сирии, не то в Ливии подставные сотрудники Службы безопасности Украины. В Белоруссию их выманили, чтобы избежать ограничений из-за COVID-19 и переправить в Турцию.

Федеральное агентство новостей /

Однако настоящий план был иным: самолет из Минска в Стамбул собирались перехватить под любым предлогом над Украиной, а россиян отправить под суд как «пособников террористов в Донбассе». На процессе СБУ планировала связать эту группу с «ЧВК Вагнера».

План сорвался в последний момент — группа «солдат удачи» вызвала подозрение у минских спецслужб и была задержана на территории санатория «Белорусочка». Россиян успели даже обвинить в «подготовке государственного переворота в Белоруссии» — однако через несколько дней выдворили домой без каких-либо последствий.

План СБУ провалился. Сторонники экс-президента Петра Порошенко обвиняют в этом Владимира Зеленского, который якобы лично дал указание сообщить в Минск о присутствии российской группы, раскрыв заговор. Президенту Украины теперь грозят даже обвинением в государственной измене.

Федеральное агентство новостей /

По мнению Бориса Рожина, в Bellingcat поспешили анонсировать выход фильма — но уже вскоре кураторы из западных спецслужб дали понять: «не вовремя».

«Bellingcat как структура, связанная с британскими спецслужбами, вынуждена следовать в определенном политическом русле, которое связано в свою очередь с контактами Зеленского с разведкой МИ-6. Они даже анонсировали фильм, который должен был рассказать про утечки о «вагнеровцах» из окружения Зеленского, а Гордон назвал его «ядерной бомбой», — напомнил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей. Но потом фильм сначала отложили на неделю, потом на месяц, потом еще дольше, и становится очевидно: фильм, в том виде, в котором готовился, выйти не может — потому что изменились политические реалии. И это говорит, что данный фильм будет отражать не объективное расследование фактов, а подстраиваться под определенную конъюнктуру».

Очевидно, что даже если фильм будет выпущен, Bellingcat придется сильно его отредактировать.

«Они уже не могут его не выпустить, потому что фильм был анонсирован; но то, что выйдет — это будет другой вариант фильма, не тот, что они хотели. Там что-то будет приглажено и отрезано — подчинено текущей политической повестке. И говорить о том, что там будет объективная версия событий, не приходится», — считает военный эксперт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Не просто так британские расследовали очень туманно отзывались о содержании документального фильма — до сих пор неизвестно, какую именно часть инцидента описывают в своем расследовании Bellingcat. Это позволяет британским спецслужбам давить на Зеленского, считает Борис Рожин.