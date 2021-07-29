«Чувства переполняли»: сотрудники ГИБДД довезли беременную женщину в роддом

Сотрудники ГИБДД стали участниками кинематографичной истории, произошедшей в Кемерово. Стражи правопорядка помогли появиться на свет новому члену общества.

Супруги из Кузбасса срочно выехали в роддом, так как у женщины начались схватки. Отец семейства переживал, что не успеет добраться до перинатального центра вовремя, так как тот находился в другом конце города.

Обеспокоенный мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД. Лейтенант полиции Иван Шевчуков и его коллега вошли в положение и помогли будущим родителям. Они сопроводили семейную пару прямо до медицинского центра. Роды приняли квалифицированные специалисты.

«Если честно, чувства переполняли. Радость, причастие к этому моменту. Гражданин выразил огромную благодарность. Сказал: «Спасибо, что не отвернулись и оказали оперативную помощь», — вспоминает Иван.

История роженицы для сотрудников ГИБДД не закончилась формальной доставкой в роддом. Представители дорожной инспекции пришли к женщине на выписку и поздравили ее с рождением сына цветами и подарками. Мальчика назвали Валерием.

Иван Шевчуков признался, что участие в подобных операциях не входит их обязанности. Однако в нестандартных ситуациях полицейские всегда готовы прийти на помощь. Например, достать котенка с дерева.