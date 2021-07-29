СК опубликовал видео с места ликвидации террористов ИГ в Тюмени

Тюмень, 29 июля. Правоохранители опубликовали видеозапись с места ликвидации членов террористической ячейки в Тюмени.

На кадрах можно заметить автомобиль преступников, а также эвакуатор, готовящийся транспортировать машину на спецстоянку. Видеозаписью поделился Следственный комитет России.

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации главаря и участника ячейки запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1, готовивших теракты. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, при задержании бандиты оказали сопротивление и были нейтрализованы.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России)», — приводит ТАСС сообщение ЦОС.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля в момент, когда боевики попытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине областного центра тайника.

1 Организация запрещена на территории РФ.