Самолеты компании «Сухой» будут строить с использованием дополненной реальности

Москва, 29 июля. Конструкторы российской авиастроительной компании «Сухой» будут использовать технологию дополненной реальности при сборке боевых самолетов.

Соответствующий проект уже прорабатывается на базе авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, рассказал в комментарии ТАСС ведущий программист предприятия Валерий Тимохин. По его словам, дополненная реальность уже применяется для технического контроля. Теперь же новые технологии позволят отображать документацию и подсказки при сборке элементов самолета. В частности, инженеры намерены использовать дополненную реальность для покраски машин.

«На Су-57 применяется пиксельная покраска, и очень важно, чтобы окрашенные пиксели не залезали за свои границы. Наша технология позволит установить несколько проекторов в удобное для маляров положение. Через них на самолет спроецируются контуры покраски», — объяснил Тимохин в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что неожиданная модификация российского Су-57 озадачила американских журналистов. О решении модернизировать самолет сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет сайт 360tv.ru.