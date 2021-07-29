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В Бейруте установили 25-метровую скульптуру в память о жертвах взрыва в порту
Весь мир
В Бейруте установили 25-метровую скульптуру в память о жертвах взрыва в порту
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 29 июля. В Ливане установили 25-метровую скульптуру в память о жертвах взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа 2020 года.

25-метровая фигура под названием «Жест», автором которой стал художник и архитектор Надим Карам, изготовлена из обломков, которые остались на месте трагедии в бейрутской гавани. Вес скульптуры составляет 35 тонн.

По словам автора, известного своими масштабными художественными проектами, «Жест» — это дань памяти всем жертвам взрыва и символ печали, с которой ливанцы встречают первую годовщину катастрофы.

Август 20-го

4 августа прошлого года на одном из складов в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии, согласно официальной версии, стало возгорание аммиачной селитры. Как минимум три тысячи тонн этого вещества на протяжении нескольких лет хранились на объекте — предположительно в ненадлежащих условиях.

Трагедия унесла жизни 211 человек, еще шесть тысяч получили ранения различной степени тяжести. Взрыв частично или полностью разрушил около 4 тысяч зданий и оставил порядка 300 тысяч человек без жилья.

В настоящий момент разрабатываются планы по восстановлению разрушенного порта. Принять участие в этом процессе может и Россия: в июне деловая делегация из РФ посетила ливанскую столицу, где обсудила с представителями местных властей возможность реконструкции бункеров в гавани.

Также свою заинтересованность в этом направлении проявили Германия, Турция и Китай. В апреле представители нескольких немецких компаний разработали план восстановления порта и прилегающих районов, который подразумевает перенос части портовых операций и складских объектов к востоку от основной локации, а также модернизацию трех частей западной акватории в пляжи. Предполагаемая стоимость инициативы оценивается в 5-15 миллиардов долларов.

Между тем власти Ливана пока сосредоточены на иных проблемах.

На дне

Сейчас республика продолжает попытки вырваться из кризиса, который поглотил практически все сферы жизни Ливана. Страна испытывает острую нехватку валютных запасов, а национальная валюта с 2019 года более чем в 10 раз обесценилась по отношению к американскому доллару.

На этом фоне в республике начался топливный кризис: в последние месяцы к местным АЗС выстраиваются гигантские очереди из автомобилей, которым не хватает бензина. Нередко вспыхивают конфликты и стычки — как между самими автомобилистами, так и при участии полиции.

Плачевная ситуация наблюдается и в энергетическом секторе. Из-за нехватки топлива выработка электроэнергии сильно сократилась, начались веерные отключения электричества. Дошло до того, что в некоторых районах свет включали лишь на час в сутки.

Упадок затронул и медицинскую сферу. С прилавков аптек исчезли многие медикаменты и лекарства, в том числе жизненно важные. Из-за дефицита электроэнергии медики оказались неспособны в полном объеме предоставлять населению необходимые услуги.

Все это привело к росту народного недовольства и массовым беспорядкам, участники которых требуют формирования нового компетентного правительства и введения мер по выходу из кризиса.

Эта задача сейчас лежит на Наджибе Микати — бывшем премьере, кандидатуру которого выдвинули на пост главы ливанского кабмина. Ее поддержали члены республиканского парламента, а впоследствии президент страны Мишель Аун поручил Микати сформировать и представить на одобрение новый состав правительства.

В Бейруте установили 25-метровую скульптуру в память о жертвах взрыва в порту
Федеральное агентство новостей  / 

Такая необходимость появилась после того, как вслед за взрывом в бейрутском порту кабмин в полном составе во главе с тогдашним премьером Хасаном Диабом ушел в отставку. С того момента в Ливане нет правительства, а «преемники» Диаба — Мустафа Адиб и Саад Харири — создать новое не сумели.

При этом наличие компетентного кабмина является одним из ключевых условий для предоставления Ливану финансовой помощи со стороны международного сообщества.

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