«Бежать от гнева»: Пушков дал ироничный совет Байдену перед визитом Зеленского в Вашингтон

Москва, 29 июля. Президенту США Джо Байдену следует снова перенести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и бежать от его гнева как можно дальше, пошутил сенатор Алексей Пушков.

Поводом для высказывания Пушкова стало заявление главы фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Давида Арахамии. Он уверен, что разговор между Байденом и Зеленским пройдет на повышенных тонах из-за заключенной американским лидером с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделки по «Северному потоку — 2». Член Совета Федерации РФ поднял на смех «слугу народа» и Зеленского, после чего дал ироничный совет президенту США в преддверии встречи в Вашингтоне.

«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной! А это страшная потеря», — смеется Пушков в личном Telegram-канале.

Сенатор отметился рядом жестких замечаний в адрес Зеленского. Особенно резко Пушков ответил на видеоролик украинского лидера ко Дню крещения Руси. Бывший артист «Квартала 95» юлит и изворачивается, потому что никаких доказательств древности Украины не было и никогда не появится, уверен член Совета Федерации.