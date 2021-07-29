Авиакомпании «Россия» первой выдали допуск на полеты в Египет

Москва, 29 июля. Допуск на авиарейсы на египетские курорты первой получила авиационная компания «Россия».

Росавиация выдала допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх авиакомпании «Россия». Самолеты будут летать с 9 августа. Компания запустит регулярные рейсы.

Разрешения на полеты на египетские курорты ожидают авиационные компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», сообщалось ранее. С просьбой на получение доступа также обратились Smartavia, Azur air, Royal Flight, «Уральские авиалинии», «Северный ветер». Кроме того, «Аэрофлот» планирует полеты в курортный город Марса-Алам.