Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух сторонников ИГ в Тюмени

Тюмень, 29 июля. В Тюмени нейтрализованы два сторонника ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, оба задержанных планировали совершить теракты в людных местах. В состав законспирированной ячейки сторонников террористов входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, они по указанию зарубежных эмиссаров планировали диверсионно-террористические акты на объектах массового пребывания людей, добавили в ведомстве.

«В ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Террористы пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе обысков у террористов нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, а также религиозную литературу.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали в аэропорту Платов двух иностранцев. Они подозреваются в экстремизме.

1 Организация запрещена на территории РФ.