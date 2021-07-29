Очевидцы сняли на видео падающий пепел от лесных пожаров в Анталье

Анталья, 29 июля. Российские туристы поделились видеороликом, в котором видно, как с неба в турецкой Анталье падает настоящий пепел. Причиной тому стал мощный лесной пожар, обрушившийся на курорт.

На кадрах можно увидеть солнце сквозь ощутимую пелену едкого дыма. Последний настолько плотный, что на светило можно смотреть совершенно спокойно.

Затем турист из России обращает внимание на крупные частицы пепла, которые в буквальном смысле летят с неба. Дым и пепел окутали популярный турецкий курорт из-за бушующего рядом природного пожара.

Ранее стало известно, что власти Турции эвакуировали 18 населенных пунктов из-за угрозы пожаров.