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Молдавия отозвала посла Владимира Головатюка из России

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:09
Политика
Молдавия отозвала посла Владимира Головатюка из России
TACC  /  Климентьев Михаил

Кишинев, 29 июля. Кишинев отозвал посла Молдавии в России Владимира Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщает пресс-служба МИД республики.

Согласно нормам закона молдавское министерство отозвало из России Головатюка для консультаций, оценки деятельности дипломатической миссии и аспектов поведения посла, отмечается в сообщении.

В МИД республики подчеркнули, что воздерживаются от комментирования информации из прессы. Молдавские СМИ назвали причиной отзыва Владимира Головатюка из России его вовлечение в секс-скандал.

Ранее Головатюк докладывал об успешной работе избирательных участков в России перед выборами в парламент Молдавии.

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