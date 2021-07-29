Молдавия отозвала посла Владимира Головатюка из России

Кишинев, 29 июля. Кишинев отозвал посла Молдавии в России Владимира Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, сообщает пресс-служба МИД республики.

Согласно нормам закона молдавское министерство отозвало из России Головатюка для консультаций, оценки деятельности дипломатической миссии и аспектов поведения посла, отмечается в сообщении.

В МИД республики подчеркнули, что воздерживаются от комментирования информации из прессы. Молдавские СМИ назвали причиной отзыва Владимира Головатюка из России его вовлечение в секс-скандал.

Ранее Головатюк докладывал об успешной работе избирательных участков в России перед выборами в парламент Молдавии.