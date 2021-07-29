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В Китае использовали российский рэп для привлечения людей в ракетные войска НОАК
Армия
В Китае использовали российский рэп для привлечения людей в ракетные войска НОАК
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 29 июля. Народно-освободительная армия Китая использовала российскую песню «Небо в алмазах лето летало» в своем новом проморолике, посвященном ракетным войскам.

Видео служит для привлечения молодых людей на службу в ракетные войска НОАК. В нем продемонстрировали марш пусковых установок, запуски и разрывы ракет. При этом впечатляющие кадры сопровождала песня российских рэп-исполнителей MiyaGi & Эндшпиль feat Рем Дигга.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты работают над созданием лазера для гиперзвуковых ракет. Как пишет издание «Ванъи», специалисты из Университета космической инженерии в Китае работают над созданием лазерного устройства для ускорения гиперзвуковых самолетов и ракет.

Недавно телеканал 360tv.ru передавал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился принять участие в учениях в КНР.

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россия китай рэп ноак
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