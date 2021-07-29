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Украина «срезала» материальную помощь для ветеранов

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:00
Экономика
Украина «срезала» материальную помощь для ветеранов
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 29 июля. Правила предоставления государственной денежной помощи ветеранам решили изменить на Украине. Фактически инициатива означает сокращение материальной поддержки.

Раньше бывшие фронтовики получали от трех до десяти минимальных пенсий. Однако вследствие нововведения ветеранам Украины будут перечислять 85% от прожиточного минимума, уточняет ИА «Новороссия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Таким образом, пожилые люди будут получать немногим более 1500 гривен, или 4100 рублей. Средства в большем размере, чем остальным, власти намерены перечислять ветеранам с 1-й и 2-й группами инвалидности. Для них сумма ожидается в размере 255% от прожиточного минимума.

Минимальное поощрение официальный Киев предусмотрел для бывших узников фашистских лагерей. Таким ветеранам будут платить всего 35%, говорится в статье.

Пенсии у украинских граждан настолько низкие, что прибавок им не хватает даже на покупку хлеба. Об этом рассказала одна из пенсионерок, предложив президенту Владимиру Зеленскому «пожить» на ее выплаты.

Вдобавок ко всем проблемам Украине может грозит дефицит газа. Политолог Дмитрий Корнейчук предупредил, что это произойдет после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Через пару лет придется «чуть ли не на коленях ползти» и договариваться с Москвой, приводит его мнение «ФедералПресс».

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