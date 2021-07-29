Теннисист Медведев проиграл в 1/4 финала на Олимпиаде в Токио

Токио, 29 июля. Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступления на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмен проиграл в четвертьфинальном раунде испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Игра за выход из 1/4 финала продлилась 1 час 43 минуты. Карреньо-Бусте выиграл турнир, реализовав три брейка из шести и ни разу не совершив двойной ошибки. За выход в финал испанец будет играть против россиянина Карена Хачанова.

Ранее стало известно об обращении Олимпийского комитета России в Международный олимпийский комитет из-за провокационного обращения чилийского журналиста к Медведеву во время пресс-конференции. Корреспондент во время вопроса назвал россиян «читерами», на что теннисист не стал отвечать.