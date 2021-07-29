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Иосиф Пригожин поделился с ФАН поздравлениями для композитора Игоря Крутого
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поделился с ФАН поздравлениями для композитора Игоря Крутого
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Советскому и российскому композитору, продюсеру, пианисту, певцу, лауреату премии Ленинского комсомола, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту РФ Игорю Крутому сегодня исполняется 67 лет. Своими пожеланиями талантливому музыканту в беседе с ФАН поделился муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник сообщил, что незадолго до звонка нашего издания как раз общался с именинником.

«Только что его поздравил с днем рождения, минуту назад созванивались. Могу сказать только одно: у нас были разные отношения в разные периоды жизни, но мы общаемся, у нас все прекрасно. Это человек, как и все творческие люди, ранимый, добрый, щедрый, широкий. Разный, как и мы все. Мы же не одинаковые», — сказал продюсер.

Иосиф Пригожин также отметил, что его супруга, певица Валерия, как и многие звезды отечественной эстрады, выступала с песнями легендарного автора.

«Конечно, исполняла, и не одну. «Я тебя отпустила» — один из таких шедевров. Потрясающий романс. Аранжировку к нему написал руководитель лос-анджелесского филармонического оркестра», — рассказал собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин поделился с ФАН поздравлениями для композитора Игоря Крутого
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

В завершение он поделился поздравлениями в адрес Игоря Крутого.

«Ну что я могу пожелать самого главного? Творческого вдохновения и здоровья. Что еще нужно человеку, который написал много песен, у которого есть «Новая волна». Здоровья, чтобы всем этим наслаждаться. Новой интересной музыки», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее композитор Игорь Крутой в беседе с ФАН сообщил подробности того, как собирается отпраздновать свой день рождения. По словам собеседника, торжество он намерен провести на отдыхе с семьей.

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