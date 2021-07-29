В Зеленограде привлекли к ответственности отца подростка, устроившего ДТП с автобусом

Зеленоград, 29 июля. Несовершеннолетний за рулем Mercedes протаранил автобус. За действия мальчика ответит его отец.

Полиция составила в отношении 46-летнего мужчины административный протокол. За проделки сына ему грозит 30 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба УВД по Зеленоградскому административному округу.

ДТП случилось на Центральном проспекте. Водитель за рулем иномарки Mercedes допустил столкновение с автобусом. В результате удара пострадала женщина — пассажирка общественного транспорта. По предварительной версии, за рулем иномарки был 16-летний подросток.