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В Зеленограде привлекли к ответственности отца подростка, устроившего ДТП с автобусом

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:48
Происшествия
В Зеленограде привлекли к ответственности отца подростка, устроившего ДТП с автобусом
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Зеленоград, 29 июля. Несовершеннолетний за рулем Mercedes протаранил автобус. За действия мальчика ответит его отец.

Полиция составила в отношении 46-летнего мужчины административный протокол. За проделки сына ему грозит 30 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба УВД по Зеленоградскому административному округу.

ДТП случилось на Центральном проспекте. Водитель за рулем иномарки Mercedes допустил столкновение с автобусом. В результате удара пострадала женщина — пассажирка общественного транспорта. По предварительной версии, за рулем иномарки был 16-летний подросток.

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дтп автобус зеленоград
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