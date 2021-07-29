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Президент Бразилии наградил молодую жену медалью «За заслуги»
Весь мир
Президент Бразилии наградил молодую жену медалью «За заслуги»
Prt Scr facebook.com  /  michellepbolsonaro

Бразилиа, 29 июля. Президент Бразилии Жаир Болсонару наградил свою жену Мишель медалью «За заслуги Освальдо Круза». Награда вручается тем, кто добился высот в научной, культурной и других сферах жизни страны.

Помимо Мишель Болсонару, медали были вручены еще ряду политиков: министру экономики Пауло Роберто Гуэдесу, министру регионального развития Роджерио Симонетти Мариньо, министру сельского хозяйства Терезе Кристине Корреа да Коста Диас, министру обороны Вальтеру Брага Нетто и другим.

Президент также отметил медалью спикера нижней палаты Конгресса Артуру Лире и сенатора Родриго Пачеко.

Медаль «За заслуги Освальдо Круза» вручается с 1970 года. Ей отмечают людей, которые достигли высот в научной, образовательной, культурной и административной сферах.

23 июля генерал, министр обороны Брага Нетто пригрозил отменить президентские выборы в Бразилии в 2022 году, если на них не будет печатных бюллетеней для голосования. Таким образом, он поддержал Болсонару, который не раз говорил, что бразильская электронная система голосования уязвима для мошенничества.

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