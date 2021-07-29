Президент Бразилии наградил молодую жену медалью «За заслуги»

Бразилиа, 29 июля. Президент Бразилии Жаир Болсонару наградил свою жену Мишель медалью «За заслуги Освальдо Круза». Награда вручается тем, кто добился высот в научной, культурной и других сферах жизни страны.

VOCÊ VIU?



Jair #Bolsonaro concede medalha de mérito a Michelle Bolsonaro



A homenagem está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28https://t.co/Sfj53phvGc pic.twitter.com/Qef334aqww — Estado de Minas (@em_com) July 29, 2021

Помимо Мишель Болсонару, медали были вручены еще ряду политиков: министру экономики Пауло Роберто Гуэдесу, министру регионального развития Роджерио Симонетти Мариньо, министру сельского хозяйства Терезе Кристине Корреа да Коста Диас, министру обороны Вальтеру Брага Нетто и другим.

Президент также отметил медалью спикера нижней палаты Конгресса Артуру Лире и сенатора Родриго Пачеко.

Медаль «За заслуги Освальдо Круза» вручается с 1970 года. Ей отмечают людей, которые достигли высот в научной, образовательной, культурной и административной сферах.

23 июля генерал, министр обороны Брага Нетто пригрозил отменить президентские выборы в Бразилии в 2022 году, если на них не будет печатных бюллетеней для голосования. Таким образом, он поддержал Болсонару, который не раз говорил, что бразильская электронная система голосования уязвима для мошенничества.