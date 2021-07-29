Глава следствия в Киришах рассказал, почему там безопаснее, чем в других районах

Федеральное агентство новостей продолжает публикации в рамках проекта «От Выборга до Подпорожья: история следствия Ленинградской области». Его инициировал СК региона. ФАН уже представил ряд интервью с главами районных следственных отделов, они приурочены к профессиональному празднику сотрудников следственных органов России.

Настала очередь одного из самых удаленных от Петербурга городов — Кириши. О происходящих там громких преступлениях в информационном пространстве слышно редко. Но это вовсе не значит, что следователи сидят там без дела. Руководитель следственного отдела по городу Кириши СК Ленобласти Сергей Овчаров рассказал об особенностях следствия на вверенной ему территории.

В Киришах расположилась одна из крупнейших в регионе нефтегазовых компаний, она же является градообразующим предприятием. Поэтому и уровень достатка у местных жителей там по большей части адекватный. Это позитивно влияет на небольшое количество имущественных преступлений и преступлений против личности — одно неразрывно связано с другим.

В прошлом году в правоохранительные органы Киришей поступило сообщение об исчезновении приезжего, который работал на территории района. Оказалось, что ранее в поселке Глажево на пилораме между коллегами произошел конфликт. Ссора переросла в потасовку и драку, жертву добивали лопатой. Тело подозреваемый вывез на пустырь и закопал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«После возбуждения уголовного дела провели совещание, наметили план следственных мероприятий. Затем удалось установить свидетельницу, которая и рассказала о конфликте между двумя работниками пилорамы. Подозреваемый был установлен, и на тот момент он находился в Московской области. Сотрудники полиции задержали его и доставили в Кириши. Сначала он подтвердил только конфликт, но больше якобы он его не видел. В ходе работы он все-таки решил сознаться в совершении преступления и дал признательные показания», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Овчаров.

Причиной расправы стала ревность: и погибший, и убийца были знакомы с одной и той же женщиной. Раньше она была возлюбленной жертвы, а потом стала ходить в гости к другому своему приятелю. Одну из таких сцен застал мужчина, которого позже нашли закопанным в поле.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что же касается нефтяной отрасли, которая развита в Киришах, то она не только положительно влияет на уровень жизни, но и порождает специфические преступления. Ежегодно следователи вместе с оперативниками выявляют по несколько фактов врезок в трубопроводы с топливом. Ради наживы преступники врезаются в трубу и откачивают оттуда сырье. Дальше его, как правило, продают на трассах транзитным водителям.

«31 декабря прошлого года у нас было возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов. Было задержано трое граждан из Ленобласти, сейчас они находятся под следствием. Преступная деятельность была выстроена с помощью двух группировок: одни делали незаконные врезки в трубопровод и готовили специальные отводы на значительное расстояние, другие откачивали украденное сырье и увозили его. Материалами уголовного дела установлено, что преступная деятельность была отлажена в течение одного месяца», — говорит Сергей Овчаров.

Задержание фигурантов прошло под Новый год, когда преступники приехали в Кириши за очередной партией откачанного топлива. Порядка 40 тонн должно было отправиться на перепродажу, но так и не доехало до покупателей.

Следственный комитет по Ростовской области / Неизвестен

Зимой этого года в Киришах после выброса газа на местном предприятии пострадало двое рабочих. Одного удалось спасти, второй погиб на месте. Следователи возбудили дело по 217 статье УК.

«Следствием было установлено, что мастер участка предприятия дал поручение рабочему проверить одну из емкостей, когда оттуда пошел пар. Когда рабочий поднялся туда, то упал без сознания, спасти его не удалось. Выяснилось, что произошло отравление парами сероводорода. Рабочий пошел туда без средств защиты, которыми на рабочем месте он не был обеспечен должным образом. Второй пострадавший работник предприятия, когда его коллега упал, попытался помочь ему и тоже получил отравление, но его удалось спасти», — говорит руководитель следственного отдела по городу Кириши Сергей Овчаров.

По словам собеседника ФАН, в целом в Киришах криминогенная обстановка более спокойная, чем в других районах Ленинградской области. Следственный отдел небольшой: там трудятся руководитель, его заместитель и четверо следователей. Подразделение СК охватывает более чем 14 тысяч человек местного населения.